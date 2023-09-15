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Стала известна зарплата новичка «Салавата Юлаева» Джоша Ливо

Ещё и предусмотрена система бонусов.
Стала известна зарплата новичка «Салавата Юлаева» Джоша Ливо
15 сентября 2023 20:45
автор: Тимур Пацюк
автор фото: ХК "Салават Юлаев"

Стала известна зарплата новичка «Салавата Юлаева» Джоша Ливо. Как сообщает «Спорт-Экспресс», окладная часть контракта канадского форварда составит 55 миллионов рублей до конца сезона.

Бонусами Ливо сможет получить максимум 9 миллионов рублей, если наберёт в регулярном чемпионате КХЛ 40 очков и более. Если наберёт от 30 до 39 очков, то получит 6 миллионов, если от 20 до 29 — 3 миллиона. Добавим, что соглашение между Ливо и «Салаватом Юлаевым» заключено на 1 сезон.

Джош выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз», «Каролину Харрикейнз», «Сент-Луис Блюз». В минувшем сезоне НХЛ канадец провёл за «блюзменов» 51 матч, забросил 4 шайбы и 12 раз ассистировал партнёрам.

источник: «Спорт-Экспресс»
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