Московское «Динамо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило СКА со счётом 3:1.

На реализацию большинства Арсением Грицюком (5-я минута) бело-голубые ответили дублем Максима Диошвили (14, 47), оба раза он реализовал численное преимущество и шайбой Владислава Михайлова (17).

Московский клуб одержал четвертую победу подряд, набрал 10 очков и поднялся на второе место Западной конференции, где петербуржцы лишь десятые с 4 очками, у армейцев четвёртое поражение подряд.

СКА 17 сентября примет на своем льду «Сибирь», «Динамо» на следующий день сыграет дома со «Спартаком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва) - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Грицюк, 4:36 (Бол.) - Джиошвили, 13:59 (Бол.), 46:57 (Бол.); Михайлов, 16:30