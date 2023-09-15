«Сочи» одолел «Сибирь», одержав три победы подряд в КХЛ впервые с 2021 года

В пятницу, 15 сентября, прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Сибирью». Победу одержали «барсы» со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Артур Тянулин (2-я минута), Михал Криштоф (7), Борна Ренбулик (10) и Артем Николаев (49). У гостей отметились Николай Прохоркин (40) и Тэйлор Бек (57).

Таким образом, «Сочи» одержал третью победу подряд в КХЛ впервые с ноября 2021 года.

«Сочи» поднялся на четвертое место в таблице Запада, имея в активе 8 очков. На счету «Сибири» девятая строчка Востока и пять баллов.

В следующем матче «Сочи» примет «Северсталь» 18 сентября, а «Сибирь» отправится в гости к СКА днем ранее.

КХЛ, регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) – «Сибирь» (Новосибирск) 4:2

Голы: Тянулин 2, Криштоф 7, Ренбулик 10, Николаев 49, – Прохоркин 40, Бек 57