ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Юрий Новиков: Панарин – это чудо в планетарном масштабе

Эксперт лестно отозвался о форварде «Рейнджерс».
15 сентября 2023 21:50
автор: Тимур Пацюк

Заслуженный тренер России Юрий Новиков лестно отозвался о нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.

«Я считаю, что Панарин – это чудо в планетарном масштабе. Он не просто прыгнул выше головы, он прыгнул на три головы выше и показал другой хоккей. Обычный парень без сумасшедших физических данных стал суперзвездой. Это очень важно для развития хоккея», - цитирует Новикова «РБ-Спорт».

Панарин выступал за «Витязь», «Ак Барс», СКА, «Чикаго Блэкхокс», «Коламбус Блю Джекетс». В минувшем сезоне Артемий провёл за «Рейнджерс» 82 матча в регулярном чемпионате, забросил 29 шайб и 63 раза ассистировал партнёрам. В плей-офф у него 7 матчей и два результативных паса.

источник: «РБ-Спорт»
Главный тренер СКА Роттенберг ответил на вопрос об отставке: мы не согласны с поражениями
Армейцы проиграли в четвёртый раз подряд, уступив в Санкт-Петербурге «Динамо» из Москвы.
15.09.2023 22:49
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Сочи» одолел «Сибирь», одержав три победы подряд в КХЛ впервые с 2021 года
«Сочи» одолел «Сибирь», одержав три победы подряд в КХЛ впервые с 2021 года
Встреча прошла на Ледовом стадионе «Большой»
15.09.2023 21:48
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Московское «Динамо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Московское «Динамо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Петербуржцы потерпели четвертое поражение подряд.
15.09.2023 21:39
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Стала известна зарплата новичка «Салавата Юлаева» Джоша Ливо
Стала известна зарплата новичка «Салавата Юлаева» Джоша Ливо
Ещё и предусмотрена система бонусов.
15.09.2023 20:45
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Место во взрослом хоккее нужно выгрызать зубами». Евгений Артюхин дал совет Матвею Мичкову
Юный форвард вновь отправился в «Сочи».
15.09.2023 20:38
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Кожевников назвал Гашека гадёнышем из-за его слов об Овечкине
Кожевников назвал Гашека гадёнышем из-за его слов об Овечкине
Слова чеха вновь вызвали в России бурную реакцию.
15.09.2023 18:36
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Гашек ответил Овечкину по поводу его высказывания о выступлении россиян в НХЛ
Гашек ответил Овечкину по поводу его высказывания о выступлении россиян в НХЛ
Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на регулярную критику лиги со стороны бывшего чешского спортсмена.
15.09.2023 16:59
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Майоров оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне КХЛ 
Московская команда при двух поражениях одержала четыре победы в лиге.
15.09.2023 13:24
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Салават Юлаев» объявил о переходе нападающего Джоша Ливо из «Сент-Луиса»
«Салават Юлаев» объявил о переходе нападающего Джоша Ливо из «Сент-Луиса»
Форвард дебютировал в НХЛ в 2013 году.
15.09.2023 11:51
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.