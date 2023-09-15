Юрий Новиков: Панарин – это чудо в планетарном масштабе

Заслуженный тренер России Юрий Новиков лестно отозвался о нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.

«Я считаю, что Панарин – это чудо в планетарном масштабе. Он не просто прыгнул выше головы, он прыгнул на три головы выше и показал другой хоккей. Обычный парень без сумасшедших физических данных стал суперзвездой. Это очень важно для развития хоккея», - цитирует Новикова «РБ-Спорт».

Панарин выступал за «Витязь», «Ак Барс», СКА, «Чикаго Блэкхокс», «Коламбус Блю Джекетс». В минувшем сезоне Артемий провёл за «Рейнджерс» 82 матча в регулярном чемпионате, забросил 29 шайб и 63 раза ассистировал партнёрам. В плей-офф у него 7 матчей и два результативных паса.