Российский защитник «Сан-Хосе» Гурьев подрался в матче турнира новичков НХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе» Артём Гурьев подрался в матче турнира новичков.
Отметим, что «акулы» уступили «Лос-Анджелес Кингз» в серии буллитов (3:4).
Гурьев подрался с форвардом «королей» Самуэлем Хелениусом во втором периоде. Хоккеисты обменялись ударами, но на лёд никто из них не упал.
В апреле 20-летний россиянин подписал с «Сан-Хосе» соглашение на три года.
В предсезонном турнире Rookie Faceoff также принимают участие «Анахайм», «Аризона», «Колорадо» и принимающая команда «Вегас».
источник: «Советский спорт»