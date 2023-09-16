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Российский защитник «Сан-Хосе» Гурьев подрался в матче турнира новичков НХЛ

Турнир Rookie Faceoff завершится 18 сентября.
16 сентября 2023 12:03
автор: Александр Поволоцкий

Российский защитник «Сан-Хосе» Артём Гурьев подрался в матче турнира новичков.

Отметим, что «акулы» уступили «Лос-Анджелес Кингз» в серии буллитов (3:4).

Гурьев подрался с форвардом «королей» Самуэлем Хелениусом во втором периоде. Хоккеисты обменялись ударами, но на лёд никто из них не упал.

В апреле 20-летний россиянин подписал с «Сан-Хосе» соглашение на три года.

В предсезонном турнире Rookie Faceoff также принимают участие «Анахайм», «Аризона», «Колорадо» и принимающая команда «Вегас».

источник: «Советский спорт»
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