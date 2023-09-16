«Унылый футбол завидует». Андрей Назаров – о старте сезона в КХЛ

Популярный российский тренер Андрей Назаров высказал мнение о старте нового сезона КХЛ.

«В целом мы видим интересный и конкурентоспособный хоккей. Главное, что болельщики заполняют трибуны, а унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ. Раскрутка хоккея в стране не останавливается, в матчах есть драки, обилие голов, красивые комбинации, сейвы вратарей, а после игр все улыбаются и жмут друг другу руки», — заявил Назаров в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В апреле 2023 года столичные армейцы взяли верх над казанским «Ак Барсом» в семиматчевом противостоянии.