Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ

На «Джи-Драйв-Арена» в Омске проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» принимает «Нефтехимик». После второго периода счёт в 2:0 в пользу хозяев льда.

Отметим, что вторую шайбу »Авангарда» забросил форвард Владимир Ткачёв. Этот гол стал 100-м для 27-летнего форварда в Континентальной хоккейной лиге.

«Авангард» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда из Омска набрала восемь очков за пять матчей.