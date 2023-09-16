«Авангард» обыграл дома «Нефтехимик» в матче КХЛ, Буше оформил дубль

«Авангард» на своем льду обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Омске завершилась со счётом 5:1 в пользу «ястребов».

У хозяев дважды отличился Рид Буше (7-я и 52-я минуты). По голу забили Владимир Ткачёв (36-я), Райан Спунер (46-я) и Никита Холодилин(59-я). Автором единственной шайбы «Нефтехимика» стал Андрей Белозёров (42-я).

Омский клуб поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков. Команда из Нижнекамска идет 12-й с тремя очками.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Буше, 06:58; 51:42; Ткачёв, 35:16; Спуннер, 45:39; Холодилин,58:04 - Белозёров, 41:47.