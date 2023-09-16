Дубль Старченко принес «Барысу» победу над «Адмиралом»

«Барыс» победил «Адмирал» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе коллектива из Астаны дубль оформил Роман Старченко. Заброшенными шайбами также отметились Джозеф Лабейт и Джереми Бракко.

У «Адмирала» голы на счету Максима Чудинова, Павла Шэна и Джованни Фьоре.

Таким образом, «Барыс» одержал первую победу в сезоне, набрал пять очков и поднялся на 9-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» идет 11-м. У приморской команды четыре очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) - «Адмирал» (Владивосток) - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Старченко, 42:36; 53:25; Лабейт, 05:11; Бракко, 26:12 - Чудинов, 16:55; Шэн, 24:49; Фьоре, 40:20.