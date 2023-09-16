Иван Федотов выйдет в старте ЦСКА на дерби со «Спартаком»

Сегодня, 16 сентября, в Москве состоится матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 17:00 (мск).

Отметим, что в стартовом составе красно-синих на лёд выйдет Иван Федотов. Голкипер проведет свой четвертый матч в сезоне за столичных армейцев.

Состав ЦСКА:

Федотов (Шарыченков);

Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;

Дыбленко — Провольнев, Мамин — Соркин — Григоренко;

Диц — Макаров, Окулов — Каменев — Плотников;

Ибрагимов, Долженков — Мингачёв — Панкратов; Юртайкин.