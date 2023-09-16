«Трактор» одержал победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в котором челябинский «Трактор» сыграл против екатеринбургского «Автомобилиста».

Отметим, что встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Максим Шабанов и Антон Бурдасов. За гостей отличился Владимир Кузнецов.

Победа позволила челябинцам подняться на третье место в Восточной конференции КХЛ с 9 очками в активе. «Автомобилист» опустился на четвертую строчку. На счету екатеринбургского клуба также 9 баллов.