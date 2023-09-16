51-летний Яромир Ягр анонсировал свой выход на лёд за «Кладно» в сезоне-2023/24

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр анонсировал в своих социальных сетях свой выход на лёд в сезоне-2023/24.
Завтра, 17 сентября, 51-летний форвард сыграет за «Кладно» в матче против «Пардубице».
Отметим, что впервые Яромир Ягр вышел на лёд в чемпионате Чехии 35 лет назад!
Легендарный хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли, олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.
Занимает второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ (1921 очко). В списке лучших снайперов располагается на четвертом месте (766 голов).
Свою карьеру в НХЛ Ягр завершил в 2018 году в «Калгари». С тех пор выступает за «Кладно» в чемпионате Чехии.
источник: «Советский спорт»