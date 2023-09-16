«Лада» обыграла «Металлург» в гостевом матче КХЛ благодаря шайбам Джозефса и Сафина

«Лада» на выезде победила «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу тольяттинской команды.

В составе победителей шайбы забросили Глеб Булычёв (15-я минута), Трой Джозефс (35) и Остап Сафин (57). За магнитогорскую команду гол забил Люк Джонсон (4).

Таким образом, «Лада» поднимается на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков после семи сыгранных матчей. «Металлург» по-прежнему возглавляет таблицу с 11 очками в активе.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Лада» (Тольятти) – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Джонсон, 03:46 (бол.) – Булычёв, 14:21; Джозефс, 34:08; Сафин, 57:29.