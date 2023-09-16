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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Форвард набрал своё 757-е очко.
16 сентября 2023 18:31
автор: Виталий Овсянников

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» принимает на своей площадке нижегородское «Торпедо».

После окончания второго периода счёт 2:2.

Форварду хозяев Вадиму Шипачёву удалось оформить результативную передачу. Таким образом, он набрал своё 757-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ и стал лучшим бомбардиром лиги за всю историю.

По данному показателю он обошёл Сергея Мозякина, на счету которого 756 результативных баллов.

Тройку лидеров замыкает Данис Зарипов с 557 очками.

источник: «Советский спорт»
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