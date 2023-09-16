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«Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо» в рамках КХЛ 

Встреча состоялась на «Татнефть-Арене» в Казани. 
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо» в рамках КХЛ 
16 сентября 2023 19:17
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Хоккеисты «Ак Барса» на своей площадке оказались сильнее «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу казанцев.

За команду победителей шайбы забросили Дмитрий Кателевский (28-я минута), Дмитрий Яшкин (35), Кирилл Семёнов (44) и Станислав Галиев (53). За нижегородскую команду голами отметились Максим Летунов (22), Андрей Белевич (26) и Антон Силаев (52).

«Ак Барс» поднимается на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав десять очков после семи проведённых матчей. «Торпедо» по-прежнему располагается на первой строчке на Западе, имея в своём активе столько же количество баллов.

источник: «Советский спорт»
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