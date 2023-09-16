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ЦСКА победил «Спартак», отыгравшись с 0:2 в матче КХЛ

Судьба встречи решилась в овертайме.
ЦСКА победил «Спартак», отыгравшись с 0:2 в матче КХЛ
16 сентября 2023 19:25
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК ЦСКА

ЦСКА на своей площадке в овертайме вырвал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время завершилось со счётом 2:2.

За красно-синих дубль оформил Максим Соркин (30-я, 38-я минуты). В составе красно-белых голы забили Павел Порядин (1) и Максим Цыплаков (12).

В овертайме победную шайбу забросил форвард армейцев Сергей Плотников (65).

В настоящий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе девять очков. ЦСКА с семью очками находится на восьмой позиции.

источник: «Советский спорт»
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