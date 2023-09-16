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Жамнов заявил, что у него нет претензий к игрокам «Спартак» после поражения от ЦСКА

Красно-белые упустили преимущество в две шайбы.
16 сентября 2023 20:22
автор: Денис Владимиров

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со столичным ЦСКА.

Встреча состоялась на домашней арене армейцев и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. После первого периода «Спартак» вёл со счётом 2:0.

«Хорошо играли первые 20 минут. Во втором периоде отдали инициативу, перестали выполнять то, что выполняли ранее. В третьем периоде вернулись к той игре, которая должна была быть. Ребята молодцы, отдались полностью, у меня нет претензий к команде», – приводит слова Жамнова «Чемпионат».

«Спартак» с девятью очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА с семью баллами находится на восьмой строчке.

источник: Чемпионат.com
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