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Зинэтула Билялетдинов — о рекорде Шипачёва: надеюсь, он наберёт ещё больше очков

Форвард «Ак Барса» стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ.
16 сентября 2023 21:50
автор: Денис Владимиров

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал достижение нападающего команды Вадима Шипачёва, который стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов КХЛ.

16 сентября 36-летний форвард казанцев отметился двумя результативными передачами в домашнем матче с нижегородским «Торпедо» (4:3). Таким образом, Шипачёв достиг отметки в 758 баллов (239 шайб + 519 передач) и обошёл по этому показателю Сергея Мозякина.

«Можно ли Вадима Шипачёва уже называть живой легендой нашего хоккея? Он достиг большого результата, но это только начало сезона. Надеюсь, наберёт ещё больше очков. Его рекорд — большое достижение», – приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

В КХЛ Шипачёв выступал за «Северсталь», СКА и московское «Динамо».

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