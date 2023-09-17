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Умер автор песни «Трус не играет в хоккей» Николай Добронравов

Причиной его смерти называют долгую и продолжительную болезнь.
17 сентября 2023 08:55
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно о смерти известного поэта-песенника Николая Добронравова.

О кончине мужа композитора Александры Пахмутовой сообщил в своем телеграм-канале певец Николай Басков. Добронравов умер на 95-м году жизни.

Отметим, что среди самых известных композиций поэта являются песни на спортивную тематику: «Трус не играет в хоккей» и «Команда молодости нашей».

Добронрaвов является лауреатом прeмии Ленинского комсомола 1978 года, лaуреатом Государственной прeмии СССР 1982 года в облаcти литературы, искусства и архитектуры.

источник: «Советский спорт»
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