Умер автор песни «Трус не играет в хоккей» Николай Добронравов

Стало известно о смерти известного поэта-песенника Николая Добронравова.
О кончине мужа композитора Александры Пахмутовой сообщил в своем телеграм-канале певец Николай Басков. Добронравов умер на 95-м году жизни.
Отметим, что среди самых известных композиций поэта являются песни на спортивную тематику: «Трус не играет в хоккей» и «Команда молодости нашей».
Добронрaвов является лауреатом прeмии Ленинского комсомола 1978 года, лaуреатом Государственной прeмии СССР 1982 года в облаcти литературы, искусства и архитектуры.
источник: «Советский спорт»