Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину исполнилось 38 лет.

Форвард родился 17 сентября 1985 года. Он является воспитанником школы московского «Динамо». Россиянин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2004 году. В сезоне-2017/18 нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».

В декабре 2022 года Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по заброшенным шайбам. В настоящее время у него 822 гола. Рекордсменом является четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 точных броска за карьеру в лиге.