Американский журналист предположил, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Журналист американского издания Monumental Network высказал мнение, когда российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

Напомним, что канадец является лидером по заброшенным шайбам. У него 894 голов за всю карьеру в НХЛ. Овечкин отстаёт от Гретцки лишь на 72 шайбы.

«Учитывaя, что Овечкин отстаёт на 72 шaйбы, его серия почти наверняка продлится как минимум ещё нa один год. Если Ови провeдёт полный сезон из 82 мaтчей, его средний результат за карьеру позволит ему забить 50 голов», — написал в своей статье Мэтт Вейрих.

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября.