Леонид Вайсфельд: уровень судейства в КХЛ очень высокий

Бывший хоккейный арбитр, экс-генменеджер екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказался об уровне судейства в КХЛ.

«Что касается судейства, то я удивлён разговорам про него. Кто-то совершил ошибку – сразу вылетает фраза о качестве судейства, что оно отстаёт. Что за бред? В целом уровень судейства в КХЛ очень высокий», – приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Вайсфельд работал на матчах чемпионатов СССР, СНГ и России с 1990 по 2001 год. Он 11 раз попадал в число лучших арбитров сезона, трижды получал награду «Золотой свисток имени Андрея Старовойтова», вручаемый лучшему судье России.