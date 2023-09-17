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Леонид Вайсфельд: уровень судейства в КХЛ очень высокий

Эксперт не согласился с критикой в адрес арбитров.
17 сентября 2023 11:37
автор: Денис Владимиров

Бывший хоккейный арбитр, экс-генменеджер екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказался об уровне судейства в КХЛ.

«Что касается судейства, то я удивлён разговорам про него. Кто-то совершил ошибку – сразу вылетает фраза о качестве судейства, что оно отстаёт. Что за бред? В целом уровень судейства в КХЛ очень высокий», – приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Вайсфельд работал на матчах чемпионатов СССР, СНГ и России с 1990 по 2001 год. Он 11 раз попадал в число лучших арбитров сезона, трижды получал награду «Золотой свисток имени Андрея Старовойтова», вручаемый лучшему судье России.

источник: Чемпионат.com
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