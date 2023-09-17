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Мозякин отреагировал на рекорд Шипачёва

Ранее рекорд по очкам в КХЛ принадлежал Мозякину.
17 сентября 2023 11:50
автор: Александр Кожевников

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин прокомментировал тот факт, что форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев побил его рекорд по набранным очкам в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Очень рад за него, что он добрался до этого рекорда и побил его. Я всегда говорил, что буду только рад, если рекорды будут побиваться. Это значит, что наша молодежь растет в правильном направлении, не уезжает, а остается дома. Шипачев вообще интересный игрок, очень думающий, я с ним играл в одном звене в сборной», — приводит слова Мозякина ТАСС.

16 сентября 36-летний форвард казанцев отметился двумя результативными передачами в домашнем матче с нижегородским «Торпедо» (4:3). Таким образом, Шипачёв достиг отметки в 758 баллов (239 шайб + 519 передач) и обошёл по этому показателю Сергея Мозякина.

В КХЛ Шипачёв выступал за «Северсталь», СКА и московское «Динамо».

источник: ТАСС
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