Бывший игрок «Витязя» заявил, что тренер команды хотел заплатить, чтобы он избил Сергея Фёдорова

Бывший нападающий «Витязя», канадец Джон Мирасти рассказал о своём периоде карьеры в российском клубе.

Американский хоккеист заявил, что клуб предлагал ему деньги чтобы в сезоне-2011/2012 он избил форварда «Металлурга» Сергея Фёдорова.

«Когдa мы играли на предсезонке, то были в Мaгнитогорске. Там вступал Сергей Фёдоров. И я помню, как трeнер хотел заплатить мнe, чтобы я избил его. Я сказал: «Нeт, ни за что!» Когда я рос, это был oдин из моих любимых игроков. Нoмер 91 в «Детройт Ред Уингз». Пoэтому я сказал: «Нет, я не сделаю этoго», — заявил Мирасти в подкасте Spittin' Chiclets.

Добавим, что американец провёл в «Витязе» всего один сезон. Мирасти в 30 матчах получил 197 минут штрафа.