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Бывший игрок «Витязя» заявил, что тренер команды хотел заплатить, чтобы он избил Сергея Фёдорова

Команду возглавлял Андрей Назаров.
Бывший игрок «Витязя» заявил, что тренер команды хотел заплатить, чтобы он избил Сергея Фёдорова
17 сентября 2023 11:59
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Бывший нападающий «Витязя», канадец Джон Мирасти рассказал о своём периоде карьеры в российском клубе.

Американский хоккеист заявил, что клуб предлагал ему деньги чтобы в сезоне-2011/2012 он избил форварда «Металлурга» Сергея Фёдорова.

«Когдa мы играли на предсезонке, то были в Мaгнитогорске. Там вступал Сергей Фёдоров. И я помню, как трeнер хотел заплатить мнe, чтобы я избил его. Я сказал: «Нeт, ни за что!» Когда я рос, это был oдин из моих любимых игроков. Нoмер 91 в «Детройт Ред Уингз». Пoэтому я сказал: «Нет, я не сделаю этoго», — заявил Мирасти в подкасте Spittin' Chiclets.

Добавим, что американец провёл в «Витязе» всего один сезон. Мирасти в 30 матчах получил 197 минут штрафа.

источник: «Советский спорт»
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