Вайсфельд верит, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что Александру Овечкину понадобится пара сезонов, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Безусловно, любой игрок за 20 лет карьеры становится мудрее. Он может лишний раз куда‑то не побежать, чтобы сэкономить силы. Он стал значительно мощнее, и один очень важный фактор — к нему сейчас относятся с таким пиететом.

Догонит ли Овечкин Гретцки? Думаю, что догонит. Кажется, что пару сезонов ему нужно, помешать могут травмы, и больше ничего», - приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября.

Напомним, что канадец является лидером по заброшенным шайбам. У него 894 голов за всю карьеру в НХЛ. Овечкин отстаёт от Гретцки лишь на 72 шайбы.