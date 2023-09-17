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Вайсфельд верит, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Александру осталось до рекорда 72 шайбы.
17 сентября 2023 12:59
автор: Александр Кожевников

Хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что Александру Овечкину понадобится пара сезонов, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Безусловно, любой игрок за 20 лет карьеры становится мудрее. Он может лишний раз куда‑то не побежать, чтобы сэкономить силы. Он стал значительно мощнее, и один очень важный фактор — к нему сейчас относятся с таким пиететом.

Догонит ли Овечкин Гретцки? Думаю, что догонит. Кажется, что пару сезонов ему нужно, помешать могут травмы, и больше ничего», - приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября.

Напомним, что канадец является лидером по заброшенным шайбам. У него 894 голов за всю карьеру в НХЛ. Овечкин отстаёт от Гретцки лишь на 72 шайбы.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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