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«Ему платили, чтобы он бил людей, в хоккей он не играл». Назаров прокомментировал слова Мирасти:

Американский форвард был одним из лидеров лиги по штрафным минутам.
17 сентября 2023 13:44
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Витязя» Андрей Назаров отреагировал на слова американского нападающего Джона Мирасти.

Ранее хоккеист заявил, что тренер ему хотел заплатить, чтобы он избил нападающего «Металлурга» Сергея Фёдорова в сезоне-2011/2012.

«Мой друг Джони забыл, что ему и так платили деньги за то, чтобы он избивал людей. В хоккей он точно не играл, все мы это прекрасно понимали. Но парень он весёлый, надо отдать ему должное. То, что ему платили зарплату – я не отрицаю. Но это делали другие люди. Бесплатно он свою работу точно не делал», — приводит «Чемпионат» слова Назарова.

Мирасти провёл в «Витязе» всего один сезон. В 30 матчах он заработал 197 минут штрафа.

источник: Чемпионат.com
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