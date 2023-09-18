Панарин включён в список 50 лучших действующих игроков НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин включён в число 50 лучших действующих игроков НХЛ. Рейтинг был составлен аналитиками, ведущими эфира NHL Network и экспертами.

Пресс-служба НХЛ на данный момент опубликовала места с 31-го до 50-го. Известно, что Панарин занял в списке 32-е место.

«31-летний левый форвард в прошлом сезоне вновь набрал не менее 90 очков и сделал это в третий раз за четыре сезона в составе „Рейнджерс“. Его показатель в 341 (100+241) очка за результативность является четвёртым среди всех игроков, начиная с сезона-2019/2020. Панарин уступает только нападающим „Эдмонтон Ойлерз“ Коннору Макдэвиду (478) и Леону Драйзайтлю (432), а также форварду „Колорадо Эвеланш“ Натану Маккиннону (341)», — говорится в статье.

В прошлом сезоне Артемий Панарин провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 92 очка по системе «гол+пас» — забросил 29 шайб и стал автором 63 результативных передач.