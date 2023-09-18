Бэбкок со скандалом покинул пост главного тренера «Коламбуса»

Пресс-служба «Коламбус Блю Джектс» подтвердила информацию об увольнении Майка Бэбкока с поста главного тренера команды. Канадский специалист покинул стан «жакетов» после скандала.

«Это было тяжелое решение для всех нас. Но мы сочли, что сейчас это необходимо было сделать. Теперь мы можем сосредоточиться на предстоящем сезоне.

От имени всего клуба мы благодарим Майка за его работу и профессионализм», — приводит слова генменеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен пресс-служба НХЛ.

Пост главного тренера команды занял Паскаль Венсан. Он был помощником Бэбкока в «Коламбусе».