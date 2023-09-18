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Леонид Вайсфельд: «Торпедо» может изменить устои в КХЛ

Команду второй сезон возглавляет Игорь Ларионов.
18 сентября 2023 11:47
автор: Александр Поволоцкий

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил игру «Торпедо» на старте регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что команда Игоря Ларионова потерпела одно поражение в шести матчах.

«Все говорили, что у них такая веселая, атакующая и забивающая команда. Это все понятно, спору нет. Но они очень хорошо играют в защите. Если «Торпедо» продолжит в том же духе, то изменят ли они устои в КХЛ? Если они действительно будут настолько успешными, то, естественно, тренды определяют политику других клубов», - приводит «Чемпионат» слова Вайсфельда.

На данный момент «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 10 очков.

источник: Чемпионат.com
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