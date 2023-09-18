Самсонов рассказал, почему в «Каролине» играют много российских хоккеистов

Бывший тренер «Каролины Харрикейнз» Сергей Самсонов объяснил, почему в этом клубе выступают так много российских хоккеистов.

– Многое идет от владельца «Каролины» Тома Дандона. Он особо не обращает внимания на политику и дает задание выбирать лучших на драфте.

Может быть, некоторые команды побаиваются выбирать российских игроков, но в «Каролине» такой предвзятости нет. Если ты лучший проспект, то тебя выбирают, – приводит слова Самсонова Sport24.

Добавим, «Каролина» откроет новый сезон НХЛ матчем против «Оттавы». Встреча состоится 12 октября и начнется в 02:00 мск.