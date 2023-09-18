ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Роман Ротенберг: Гальченюк ожил и адаптировался в КХЛ

Хоккеист перешел в российский клуб летом.
18 сентября 2023 14:01
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру новичка команды Алекса Гальченюка после перехода из НХЛ.

Напомним, что 9 июля хоккеист был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений. «Аризона», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла с ним контракт 14-го числа.

«Тoт же Алекс Гальченюк — сегoдня он ожил, адаптировался в КХЛ. Тяжeло перейти из НХЛ в КХЛ. Видим, нaпример, как непросто Евгению Свeчникову в «Ак Барсе». Сeгодня мы увидели яркую игру Алекcа. Если он продoлжит так работaть дальше — голы пpидут», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Добавим, что в семи матчах за СКА Гальченюк отметился двумя результативными передачами.

источник: «Советский спорт»
Губерниев — о пяти подряд поражениях СКА: «Зенит» таких подарков не делает
Комментатор отметил, что плачевные результаты питерского клуба в начале сезона —  спортивный несчастный случай.
18.09.2023 12:38
Хоккей
автор: Дмитрий Губерниев
Самсонов рассказал, почему в «Каролине» играют много российских хоккеистов
На последнем драфте клуб НХЛ выбрал пять проспектов из России.
18.09.2023 12:37
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Леонид Вайсфельд: «Торпедо» может изменить устои в КХЛ
Команду второй сезон возглавляет Игорь Ларионов.
18.09.2023 11:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Владимир Юрзинов оценил идею приглашения Майка Бэбкока в КХЛ
Канадец со скандалом покинул «Коламбус».
18.09.2023 11:38
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Бэбкок со скандалом покинул пост главного тренера «Коламбуса»
Стиль работы легендарного канадца был понятен далеко не всем.
18.09.2023 09:11
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Панарин включён в список 50 лучших действующих игроков НХЛ
Россиянин последние четыре сезона проводит на космическом уровне.
18.09.2023 08:32
Хоккей
автор: Виталий Стопин
«Обещаем, что вернём свои кондиции и будем побеждать». Ротенберг — после пятого поражения СКА подряд
У питерцев явно проблемы.
17.09.2023 19:59
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
СКА проиграл пятый матч подряд, уступив дома «Сибири»
СКА проиграл пятый матч подряд, уступив дома «Сибири»
Что теперь делать Роману Ротенбергу?
17.09.2023 19:21
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Ему платили, чтобы он бил людей, в хоккей он не играл». Назаров прокомментировал слова Мирасти
Американский форвард был одним из лидеров лиги по штрафным минутам.
17.09.2023 13:44
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.