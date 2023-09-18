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В «Ладе» назвали сроки дебюта за команду словацкого защитника Росандича

Ранее хоккеист играл за «Слован» в КХЛ.
18 сентября 2023 15:19
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный директор «Лады» рассказал, когда за клуб сможет дебютировать защитник Мислав Росандич.

Отметим, что минувший сезон 28-летний словак провёл за чешские «Били Тигржи» и «Маунтфилд».

«Когда за «Ладу» дебютирует Росандич? Вернёмся домой после выездной серии, а там видно будет. Он сейчас проходит все проверки, медосмотры, начинает работать», — приводит «Чемпионат» слова Рафика Якубова.

В минувшем сезоне Мислав провел 65 матчей, в которых набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «+12».

источник: Чемпионат.com
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