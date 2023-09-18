«Барыс» забросил восемь безответных шайб «Нефтехимику»

В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Браыс» и «Нефтехимик».

Встреча завершилась разгромной победой хозяев - в ворота нижнекамцев было забито восемь безответных шайб.

В составе «Барыса» по дублю оформили Понтус Оберг и Джозеф Лабейт, ещё по голу на свой счёт записали Нельсон Ножье, Райли Барбер, Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан.

Для «Барыса» эта победа стала второй подряд. «Нефтехимик» проиграл третий матч кряду.