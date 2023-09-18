«Лада» обыграла в гостях «Трактор»

«Лада» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Трактор» со счётом 2:1.

На шайбу нападающих хозяев Семёна Дер-Аргучинцева в большинстве (25-я минута) гости ответили голами Глеба Булычёва (30) и Никиты Анаховского (57).

Клуб из Тольятти одержал четвертую победу, набрал 9 очков и поднялся на четвертую позицию Восточной конференции, опустив на одну строчку ниже команду из Челябинска, у которой тоже 9 очков.

«Лада» 21 сентября примет ЦСКА, «Трактор» в этот же день сыграет в гостях против «Сочи»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) - «Лада» (Тольятти) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Дер-Аргучинцев, 24:30 (Бол.) - Булычёв, 23:33; Аноховский, 56:55