«Салават Юлаев» в овертайме с минимальным счётом обыграл «Торпедо»

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо».
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда в овертайме.
В основное время матча зрители заброшенных шайб не увидели.
Елдинственный гол в матче был забит на второй минуте овертайма - отличился Вячеслав Лещенко, принеся уфимцам победу.
«Салават Юлаев» одержл вторую победу подряд, «Торпедо» уступил во втором матче кряду.
источник: «Советский спорт»