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«Салават Юлаев» в овертайме с минимальным счётом обыграл «Торпедо»

В матче была заброшена лишь одна шайба.
18 сентября 2023 19:16
автор: Александр Кожевников

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда в овертайме.

В основное время матча зрители заброшенных шайб не увидели.

Елдинственный гол в матче был забит на второй минуте овертайма - отличился Вячеслав Лещенко, принеся уфимцам победу.

«Салават Юлаев» одержл вторую победу подряд, «Торпедо» уступил во втором матче кряду.

источник: «Советский спорт»
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