«Металлург» обыграл «Автомобилист» в КХЛ

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист».

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте встречи - отличился Егор Коробкин, выведя «Металлург» вперёд. На 28-й минуте Григорий Дронов удвоил преимущество хозяев, однако уже через пару игровых минут Олег Ли сократил отставание «автомобилиста».

На 32-й минуте Алексей Бывальцев сравнял счёт, однако ещё до конца второго периода Максим Мухаметов вновь вывел «Металлург» вперёд.

Точку в матче на 49-й минуте поставил Коробкин, оформивший дубль - 4:2.