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ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ

Гости оформили комфортное преимущество уже по итогам первого периода.
ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ
18 сентября 2023 21:21
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду уступил ярославскому «Локомотиву».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Ярослав Лихачев и Денис Алексеев, реализовавший большинство.

Армейцы ответили точным броском в исполнении Антона Слепышева.

Таким образом, команда Игоря Никитина набрала десять очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА с семью очками остался восьмым.

КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 - Лихачев (Шалунов), 1:11
0:2 - Алексеев (Рафиков, Полунин), 16:01
1:2 - Слепышев (Карнаухов), 47:16
Вратари: Федотов - Исаев.

источник: «Советский спорт»
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