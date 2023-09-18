ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду уступил ярославскому «Локомотиву».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Ярослав Лихачев и Денис Алексеев, реализовавший большинство.
Армейцы ответили точным броском в исполнении Антона Слепышева.
Таким образом, команда Игоря Никитина набрала десять очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.
ЦСКА с семью очками остался восьмым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 - Лихачев (Шалунов), 1:11
0:2 - Алексеев (Рафиков, Полунин), 16:01
1:2 - Слепышев (Карнаухов), 47:16
Вратари: Федотов - Исаев.
источник: «Советский спорт»