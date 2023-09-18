ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду уступил ярославскому «Локомотиву».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Ярослав Лихачев и Денис Алексеев, реализовавший большинство.

Армейцы ответили точным броском в исполнении Антона Слепышева.

Таким образом, команда Игоря Никитина набрала десять очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА с семью очками остался восьмым.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 - Лихачев (Шалунов), 1:11

0:2 - Алексеев (Рафиков, Полунин), 16:01

1:2 - Слепышев (Карнаухов), 47:16

Вратари: Федотов - Исаев.