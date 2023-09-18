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«Сочи» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Северсталь»

Встреча завершилась со счётом 5:3.
18 сентября 2023 21:49
автор: Александр Кожевников

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентиальной хоккейной лиги, в котором встречался местный одноимённый клуб и череповецкая «Северсталь».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Первый гол в матче был забит только во втором периоде, правда за двадцатиминутку сочинцы успели отличиться дважды - голы на свой счёт записали Артур Тянулин и Данила Галенюк. На эти две шайбы «Севертсаль» ответила точным броском Руслана Абросимова.

В начале третьего периода череповчане сравняли счёт благодаря голу Данила Аймурзина, однако Сергей Попов, а затем и Тимур Хафизов вновь создали отрыв для хозяев.

В концовке Дмитрий Моисеев сократил отставание в счёте до минимума, однако последнее влово в матче осталось за «Сочи» - гол забил Амир Гараев.

«Сочи» однержал четвёртую победу кряду.

источник: «Советский спорт»
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