«Ак Барс» в овертайме обыграл «Витязь», Яшкин оформил хет-трик

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентиальной хоккейной лиги, в котором встречался местный «Ак Барс» и подмосковный «Витязь».

Встреча завершилась победой «Ак Барса» в овертайме со счётом 5:4.

В основное время матча команды забили по четыре гола. В составе казанцев хет-триком отметился Дмитрий Яшкин, ещё одну шайбу на свой счёт записал Дмитрий Кателевский.

В составе «Витязя» заброшенные шайбы на свой счёт записали Виталий Попов, Станислав Яровой, Илья Аркалов и Дерек Барак.

В овертайме победу казанцам принёс точный бросок Вадима Шипачёва.