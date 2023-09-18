Главный тренер «Витязя» прокомментировал поражение от «Ак Барса»

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал поражение от «Ак Барса».

«Хорошая игра была и хороший соперник. Высокого уровня. Я рад за ребят, за то, что они проявили характер и играли до конца. Повели в счете, но маленько не хватило. Все-таки авторитет «Ак Барса» было видно, что давит на некоторых игроков. Но они должны пройти через такое давление, учиться. Пройти давление в таком дворце, против такой команды. У нас все-таки играли молодые парни, по 20 лет им. Конечно, такие матчи надо доводить до конца, верить в себя. Хотя забрать очко у такой команды — это тоже успех. Это очко приравнивается к двум очкам. Надо понимать, что мы находимся сейчас в таком состоянии, что такое очко стоит двух. Особый настрой на Казань? Для меня каждый матч имеет значение. Для меня и для команды. Я уже говорил в каком мы сейчас положении. Думаете приятно быть первыми снизу? Мы делаем свою работу так как должны, но не срастается никак. Не вешаем голову и идем дальше. Работаем», - приводит слова Завьялова «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась победой «Ак Барса» в овертайме со счётом 5:4.

В основное время матча команды забили по четыре гола. В составе казанцев хет-триком отметился Дмитрий Яшкин, ещё одну шайбу на свой счёт записал Дмитрий Кателевский.

В составе «Витязя» заброшенные шайбы на свой счёт записали Виталий Попов, Станислав Яровой, Илья Аркалов и Дерек Барак.

В овертайме победу казанцам принёс точный бросок Вадима Шипачёва.