Борис Михайлов объяснил неудачный старт сезона ЦСКА в КХЛ

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал порадение столичной команды в матче КХЛ с «Локомотивом».

«Да сегодня мы проиграли, но «Локомотив» был быстрее, забил два гола. У нас было много моментов, но нападающие никак не могли забросить шайбу. Противник сегодня заслуженно победил, потому что он во всех компонентах был быстрее и злее. И, конечно, в последних играх ЦСКА подводит начало встреч. Первый период мы практически все время проигрываем. Я думаю, что команда уже должна быть в хорошей форме. Конечно, я верю, что ЦСКА будет играть сильнее и сильнее, потому что есть желание, но некоторые моменты подводят», — приводит слова Михайлова «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Ярослав Лихачев и Денис Алексеев, реализовавший большинство.

Армейцы ответили точным броском в исполнении Антона Слепышева.