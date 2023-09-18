Фёдоров: ЦСКА не имеет права начинать игры так, как в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров остался недоволен тем, как команда начинает матчи КХЛ в этом сезоне.

«Локомотив» с победой. К сожалению, мы играем не очень уверенно в первом периоде. Тем не менее, следующие 40 минут для нас складываются достаточно неплохо в части нашей игры. Начинка игры нас устраивает. Увы, сегодня нам не удалось сравнять счет. Еще раз повторюсь, мы не должны так начинать первый период. Будем работать, думать, посмотрим нашу подготовку. Постараемся найти ключи от вопроса. ЦСКА не может и не имеет права начинать так игры», — приводит пресс-служба КХЛ слова Федорова.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Ярослав Лихачев и Денис Алексеев, реализовавший большинство.

Армейцы ответили точным броском в исполнении Антона Слепышева.