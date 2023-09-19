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Главный тренер «Вашингтона» высказался о текущей форме Евгения Кузнецова

Российский форвард выступает за «столичных» с 2014 года.
19 сентября 2023 08:52
автор: Виталий Овсянников

Канадский специалист Спенсер Карбери, на текущий момент возглавляющий «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал текущую форму российского форварда Евгением Кузнецовым, который по ходу прошлого сезона был близок к обмену.

«Надо узнать у его одноклубников, других тренеров, руководства, скаутов, что приносило ему успех в прошлом или как он выглядел, когда был в своих лучших проявлениях. Моя работа — помочь ему увидеть эти вещи, а затем вселить в него уверенность и вернуть его на прежний уровень. Я очень верю, что в грядущем сезоне Кузнецов будет очень мотивирован. А я сделаю всё, что смогу, чтобы ему помочь», — сказал Карбери в эфире подкаста Break the Ice.

Добавим, Кузнецов играет за «Вашингтон» с 2014 года. В прошедшем сезоне НХЛ он провёл 81 матч, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативные передачи. В 2018 году в составе «столичных» российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли.

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