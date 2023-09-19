Игорь Ларионов заявил, что хоккеисты играют не для спонсоров, а для зрителей

Российский специалист Игорь Ларионов, возглавляющий нижегородское «Торпедо», высказался о профессионализме хоккеистов, выступающих на уровне КХЛ.

«Мы хотим, чтобы эти ребята давали себе отчёт, потому что они играют для зрителей. Они играют не для «Башнефти», или для ГАЗа, или для «Роснефти», или для «Газпрома». В Северной Америке ты играешь для болельщиков, которые платят тебе зарплату. Ты не можешь выйти и валять дурака, или напиться перед игрой. Каждый игрок сегодня, в современных условиях, находится под микроскопом. Мы должны нести пример для молодёжи, которая смотрят, и детей, которые хотят заниматься хоккеем», — цитирует Ларионова издание «Чемпионат».

Напомним, вчера, 18 сентября, нижегородское «Торпедо» потерпело поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Игоря Ларионова проигрывают во втором матче кряду.