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Руководство СКА высказалось о судьбе тренерского штаба после пяти поражений подряд

Питерские армейцы занимают только десятое место в Западной конференции КХЛ.
19 сентября 2023 12:37
автор: Виталий Овсянников

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев отреагировал на провальный старт армейского клуба в новом сезоне КХЛ.

В последних пяти встречах санкт-петербургский коллектив потерпел пять поражений. Однако председатель совета директоров СКА не собирается принимать поспешных решение относительно тренерского штаба.

«Эта ситуация связана с тем, что команда обновилась и требуется время для притирки. К сожалению, ряд травм помешал этому процессу. Никаких опрометчивых шагов делаться не будет. Тренерский штаб знает требования и цели, находится в постоянном диалоге с советом директоров и его председателем», — цитирует Медведева издание ТАСС.

На текущий момент команда занимает только десятое место в Западной конференции КХЛ.

источник: ТАСС
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