«Куньлунь» одержал победу над «Амуром» по буллитам и прервал серию поражений

В Хабаровске подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» сыграл против пекинского «Куньлуня».

Счёт в матче был открыт в начале второго периода. Отличился форвард хозяев Дмитрий Шевченко. На 56-й минуте Зак Лесли сравнял счёт.

Таким образом, основное время матча закончилось со счётом 1:1. В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб, и игра перешла в серию буллитов, в которой сильнее оказались хоккеисты китайского клуба.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» сыграет дома против московского «Динамо», а «Куньлунь» в гостях проведет игру против «Адмирала». Обе встречи состоятся 21 сентября.