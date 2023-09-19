Мартемьянов назвал причины поражения «Амура» в матче КХЛ с «Куньлунем»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда проиграла «Куньлуню» в серии буллитов (1:2 Б).

«Ключевой стала очень сильная игра вратаря «Куньлуня». И наш вратарь тоже молодец. Большие претензии к нападающим, надо «доедать» шайбу. Первый период мы провели на эмоциях, чувствовалась нервозность. Я показывал своим поведением, чтобы у игроков не было мандража. Нужно быть хладнокровными», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

В настоящее время «Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков после семи сыгранных матчей. «Куньлунь» располагается на пятой строчке на Западе, имея в своём активе десять баллов.