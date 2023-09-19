ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мартемьянов назвал причины поражения «Амура» в матче КХЛ с «Куньлунем»

Хабаровская команда уступила сопернику в серии буллитов.
19 сентября 2023 16:49
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда проиграла «Куньлуню» в серии буллитов (1:2 Б).

«Ключевой стала очень сильная игра вратаря «Куньлуня». И наш вратарь тоже молодец. Большие претензии к нападающим, надо «доедать» шайбу. Первый период мы провели на эмоциях, чувствовалась нервозность. Я показывал своим поведением, чтобы у игроков не было мандража. Нужно быть хладнокровными», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

В настоящее время «Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков после семи сыгранных матчей. «Куньлунь» располагается на пятой строчке на Западе, имея в своём активе десять баллов.

источник:
«Куньлунь» одержал победу над «Амуром» по буллитам и прервал серию поражений
«Куньлунь» одержал победу над «Амуром» по буллитам и прервал серию поражений
Основное время матча закончилось со счётом 1:1.
19.09.2023 14:58
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Руководство СКА высказалось о судьбе тренерского штаба после пяти поражений подряд
Питерские армейцы занимают только десятое место в Западной конференции КХЛ.
19.09.2023 12:37
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Игорь Ларионов заявил, что хоккеисты играют не для спонсоров, а для зрителей
Мнение главного тренера нижегородского «Торпедо».
19.09.2023 12:06
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Главный тренер «Вашингтона» высказался о текущей форме Евгения Кузнецова
Российский форвард выступает за «столичных» с 2014 года.
19.09.2023 08:52
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Фёдоров: ЦСКА не имеет права начинать игры так, как в матче с «Локомотивом»
Встреча завершилась поражением армейцев.
18.09.2023 23:58
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Борис Михайлов объяснил неудачный старт сезона ЦСКА в КХЛ
Армейцы проиграли «Локомотиву».
18.09.2023 23:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Главный тренер «Витязя» прокомментировал поражение от «Ак Барса»
Встреча завершилась со счётом 5:4 в овертайме.
18.09.2023 22:53
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Московское «Динамо» обыграло «Спартак», одержав пятую победу подряд в КХЛ
Московское «Динамо» обыграло «Спартак», одержав пятую победу подряд в КХЛ
Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене».
18.09.2023 21:59
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Витязь», Яшкин оформил хет-трик
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Витязь», Яшкин оформил хет-трик
Встреча завершилась со счётом 5:4.
18.09.2023 21:52
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.