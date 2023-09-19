ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Словак Бучек заявил, что его не лучшим образом приняли в чешском «Оцеларжи» после выступлений в КХЛ

Ранее хоккеист играл в России.
19 сентября 2023 19:31
автор: Степан Шереметьев

Словацкий хоккеист Самуэль Бучек сообщил, что его тяжело приняли в чешском клуба «Оцеларжи» из-за выступлений в КХЛ за «Нефтехимик».

«Когда пришел в раздевалку, ребята замолчали. Затем было созвано собрание, лидеры команды поговорили с тренером и менеджером. На собрании они выступили категорически против», — приводит слова игрока РИА Новости.

Напомним, что после окончания сезона Бучек покинул клуб и вернулся в словацкую «Нитру». В прошлом сезоне 24-летний игрок провел за «Нефтехимик» 6 матчей в «регулярке» КХЛ и не набрал ни одного очка.

источник: «РИА Новости»
«Нефтехимик» проявляет интерес к голкиперу «Спартака» Карееву
Российский хоккеист выступал в составе нижнекамского клуба шесть лет назад.
19.09.2023 17:26
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Мартемьянов назвал причины поражения «Амура» в матче КХЛ с «Куньлунем»
Хабаровская команда уступила сопернику в серии буллитов.
19.09.2023 16:49
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Куньлунь» одержал победу над «Амуром» по буллитам и прервал серию поражений
«Куньлунь» одержал победу над «Амуром» по буллитам и прервал серию поражений
Основное время матча закончилось со счётом 1:1.
19.09.2023 14:58
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Руководство СКА высказалось о судьбе тренерского штаба после пяти поражений подряд
Питерские армейцы занимают только десятое место в Западной конференции КХЛ.
19.09.2023 12:37
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Игорь Ларионов заявил, что хоккеисты играют не для спонсоров, а для зрителей
Мнение главного тренера нижегородского «Торпедо».
19.09.2023 12:06
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Главный тренер «Вашингтона» высказался о текущей форме Евгения Кузнецова
Российский форвард выступает за «столичных» с 2014 года.
19.09.2023 08:52
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Фёдоров: ЦСКА не имеет права начинать игры так, как в матче с «Локомотивом»
Встреча завершилась поражением армейцев.
18.09.2023 23:58
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Борис Михайлов объяснил неудачный старт сезона ЦСКА в КХЛ
Армейцы проиграли «Локомотиву».
18.09.2023 23:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Главный тренер «Витязя» прокомментировал поражение от «Ак Барса»
Встреча завершилась со счётом 5:4 в овертайме.
18.09.2023 22:53
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.