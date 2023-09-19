Словак Бучек заявил, что его не лучшим образом приняли в чешском «Оцеларжи» после выступлений в КХЛ

Словацкий хоккеист Самуэль Бучек сообщил, что его тяжело приняли в чешском клуба «Оцеларжи» из-за выступлений в КХЛ за «Нефтехимик».

«Когда пришел в раздевалку, ребята замолчали. Затем было созвано собрание, лидеры команды поговорили с тренером и менеджером. На собрании они выступили категорически против», — приводит слова игрока РИА Новости.

Напомним, что после окончания сезона Бучек покинул клуб и вернулся в словацкую «Нитру». В прошлом сезоне 24-летний игрок провел за «Нефтехимик» 6 матчей в «регулярке» КХЛ и не набрал ни одного очка.