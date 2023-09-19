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Ротенберг выбрал нового капитана СКА после пятиматчевой серии из поражений

Ранее капитанская повязка принадлежала форварду Марату Хайруллину.
19 сентября 2023 20:59
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что роль капитана команды в ближайшем матче регулярного чемпионата КХЛ будет исполнять нападающий Александр Кадейкин.

Ранее лидером питерского клуба выступал форвард Марат Хайруллин.

«На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин. В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Он был с нами в победный сезон-2014/2015, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, был капитаном сборной на Кубке Первого канала. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладая необходимым опытом и пониманием», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

42-летний специалист сообщил, что Хайруллин был назначен на роль помощника капитана. Ассистентом также был выбран Артём Сергеев.

СКА потерпел поражения в последних пяти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Ротенберга занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав четыре очка после семи игр.

источник: «Советский спорт»
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