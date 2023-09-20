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Канадский нападающий «Лады» Космачук рассказал, почему согласился приехать играть в КХЛ

Тольятти — не самое очевидное место для североамериканских легионеров.
20 сентября 2023 08:34
автор: Виталий Стопин

Нападающий «Лады» Скотт Космачук рассказал о своей адаптации в КХЛ. 29-летний канадец заключил контракт с тольяттинцами перед началом нынешнего сезона.

«Пришлось ли мне потратить время, чтобы побольше узнать о «Ладе»? Так всегда бывает. Даже если мне позвонит команда из Северной Америки, то мне всё равно потребуется время, чтобы изучить информацию о ней. Я примерно знаком с городами, где мне надо будет жить, однако по вопросам тренера, команды, возможностей, которые у меня появятся, всегда нужно делать домашнюю работу.

У меня было не так много времени, чтобы ответить на предложение «Лады», потому что в Тольятти хотели как можно быстрее собрать команду. Когда мы только начали общение c российским клубом, я сразу начал изучать клуб, обратился к Андрею Педану, некоторым канадцам, выступающим в КХЛ, — Лайпсику, Беку, ребятам из «Куньлуня», включая Райана Спроула и Джейка Челиоса.

В КХЛ выступает много игроков, с которыми или против которых я когда-то играл. Хоккейный мир очень мал, обычно тебе никто не отказывает в помощи. Парни были рады поделиться мнением о лиге. Я смотрел КХЛ по телевизору. Считаю, что попал в хорошую лигу, где играют в очень быстрый хоккей. Здесь просто играешь, тебе не приходится так много думать. Используешь то, чему научился за годы карьеры», — приводит слова Космачуа «Чемпионат».

Скотт Космачук в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ провёл восемь матчей и набрал 7 (2+5) очков за результативность. «Лада» за восемь матчей набрала 9 очков и располагается на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.

источник: Чемпионат.com
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